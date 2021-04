LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert, Pidcock e Schachmann si giocano la vittoria! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Solo tre chilometri al termine! 17.12 C’è grande collaborazione nel gruppo inseguitore, ma sembra che sia troppo tardi per poter impensierire Van Aert, Pidcock e Schachmann. 17.11 Va nuovamente in scena il duello della Freccia del Brabante di questa settimana: sarà ancora Van Aert contro Pidcock. Stavolta il terzo incomodo sarà Schachmann e non Trentin. 17.10 Nel drappello all’inseguimento è presente anche Matteo Trentin. 17.09 Si stacca dal gruppetto dietro uno straordinario Vansevenant. 17.08 Sette chilometri alla conclusione: nessuno sembra riuscire a ricucire sui tre al comando. 17.07 Vansevenant continua in maniera coriacea a tirare nel gruppetto all’inseguimento, ma sembra di essere in debito di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Solo tre chilometri al termine! 17.12 C’è grande collaborazione nel gruppo inseguitore, ma sembra che sia troppo tardi per poter impensierire Van. 17.11 Va nuovamente in scena il duello della Freccia del Brabante di questa settimana: sarà ancora Vancontro. Stavolta il terzo incomodo saràe non Trentin. 17.10 Nel drappello all’inseguimento è presente anche Matteo Trentin. 17.09 Si stacca dal gruppetto dietro uno straordinario Vansevenant. 17.08 Sette chilometri alla conclusione: nessuno sembra riuscire a ricucire sui tre al comando. 17.07 Vansevenant continua in maniera coriacea a tirare nel gruppetto all’inseguimento, ma sembra di essere in debito di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Schelling ci prova il gruppo si prepara per il finale - #Amstel #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: provano a partire in sei! C’è anche Colbrelli - #Amstel #DIRETTA: #provano… - sportface2016 : #Ciclismo, l'#AmstelGoldRace entra nella fase decisiva: segui il LIVE degli ultimi 30 km - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci i fuggitivi gruppo in rimonta - #Amstel #DIRETTA: #dieci #fuggitivi - SpazioCiclismo : Se stai seguendo il nostro live da PC, prova a cliccare sul tasto 'Schermo Intero' in fondo alla schermata e goditi… -