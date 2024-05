(Di mercoledì 8 maggio 2024): "Santoro, Di Battista, i leader studenteschi si uniscano per creare un grande movimento popolare per la" Unper la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei cinque intellettuali ideatori del, lo storico Franco Cardini, l’analista Stefano Orsi, il

Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra . Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del Manifesto , lo storico Franco Cardini, l'analista Stefano Orsi, il biologo Enzo ...

Pace, un Manifesto oltre l'appartenenza politica: Alemanno e Rizzo contro guerra ed euro-casta - Pace, un manifesto oltre l'appartenenza politica: Alemanno e Rizzo contro guerra ed euro-casta - Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei cinque intellettuali ideatori del manifesto, lo ...

Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Roma, 8 maggio 2024 - Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del ...

Il no alla guerra nel Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli. “Oltre gli schieramenti politici” - Il no alla guerra nel manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli. “Oltre gli schieramenti politici” - Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto ...