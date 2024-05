Vigilessa e marito trovati morti in casa - vacilla l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sabato mattina sono stati risenza vita nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo laLaura Lupo e ilPietro Delia in condizioni misteriose. L’uomo aveva ferite d’arma da fuoco al torace, mentre la donna aveva una ferita d’arma da fuoco al collo e una alla testa. La donna è stata ritrovata in cucina in una pozza di sangue e nella mano stringeva ancora la pistola d’ordinanza. Inizialmente gli inquirenti hanno pensato ad un omicidio-e in effetti tutti gli indizi portavano a questa conclusione. Dalle autopsie però sono emersi molti dettagli che hanno insinuato più di un dubbio negli investigatori. I dubbi sulomicidio-La coppia era tornata insieme da qualche anno, dopo la separazione, e gli inquirenti hanno ipotizzato ...