Ci ha presentato il nuovo fidanzato Ivana Mrazova mano nella mano con lui | Onestini addio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bomba gossip su. La bellissima modella avrebbe un, con la storia con Lucamessa definitivamente nel cassetto. Non ci saranno ritorni di fiamma, dato che lei ha pubblicato un’immagine inequivocabile che sta facendo sognare tutti i fan. Poi si è anche scoperto qualche dettaglio in più su chi sia il partner della donna.avrebbe ritrovato il sorriso con questoe la foto mostrata a tutti sarebbe un primo annuncio. Probabile che nei prossimi giorni possa essere ancora più chiara nei suoi messaggi, ma intanto abbiamo le prime informazioni alquanto interessanti. Fino a qualche tempo fa c’era chi sperava in una reunion tra lei e, ma non sarà ...