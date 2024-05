(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) - - Il 9 maggio a Roma, AXAparteciperà al W7, l'evento promosso dall'engagement group del G7 che ha raccolto le istanze della società civile sui temi della gender equality da portare all'attenzione dei leader. - Letizia D'Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXAe Socia diFor, interverrà nel panel “Financialto accelerate progress… made by”, evidenziando il valore di volano della crescita dell'economico. - Al centro dell'intervento, il ruolo come azienda su fronti come la trasparenza salariale, l'incentivazione all'occupazione femminile, la centralitàcompetenze “Stem” e “Green” ...

DE KETELAERE, Auguro al Brugge coraggio per stasera - DE KETELAERE, Auguro al Brugge coraggio per stasera - Tra gli in bocca al lupo per il Club Brugge è arrivato anche quello di un ex giocatore oggi in italia come Charles De Ketelaere. Il quotidiano belga Het Laatste Nieuws riporta le parole del ...

AXA Italia: protagonista al W7 Summit, al fianco di Angels For Women per l’empowerment finanziario delle donne - AXA italia: protagonista al W7 summit, al fianco di Angels For Women per l’empowerment finanziario delle donne - Il 9 maggio a Roma, AXA italia parteciperà al W7 summit, l’evento promosso dall’engagement group del G7 che ha raccolto le istanze della società civile sui temi della gender equality da portare ...

DE KETELAERE, Auguro al Brugge coraggio per la semifinale - DE KETELAERE, Auguro al Brugge coraggio per la semifinale - Tra gli in bocca al lupo per il Club Brugge è arrivato anche quello di un ex giocatore oggi in italia come Charles De Ketelaere. Il quotidiano belga Het Laatste Nieuws riporta le parole ...