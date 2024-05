AIR Campania - bilancio approvato | utile di oltre 830 mila euro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Napoli. È statoin assemblea dal socio unico Regioneil2023 di AIRS.p.A. e riconfermato Anthony Acconcia amministratore unico dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026. Pur in presenza di difficoltà endogene ed esogene rappresentate in particolare dal livello elevato dei prezzi di acquisto delle materie prime, AIRha registrato undi esercizio di838.640. «Questo risultato è il frutto di strategie oculate e di un impegno costante di tutto il personale di AIRnell’offrire servizi efficienti» ha commentato Acconcia a margine dell’assemblea. Gli introiti da titoli hanno fatto registrare un aumento del 40%, passando dai 10 milioni del 2022 ai 14 del ...

La Calabria al 17esimo posto nella speciale classifica delle donne che diventano mamme - La Calabria al 17esimo posto nella speciale classifica delle donne che diventano mamme - Si pone al 17mo posto, guadagnandone uno sulla scorsa edizione, la Calabria nella classifica stilata nella nona edizione del rapporto "Le Equilibriste, la maternità in Italia" di Save the Children, ch ...

Avellino, nuovi fondi dal ministero per il turismo delle aree interne - Avellino, nuovi fondi dal ministero per il turismo delle aree interne - Nuove forme di turismo possibile, soprattutto nelle aree interne. È la sfida del progetto sul Turismo esperienziale finanziato dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, insieme ...

Festa della Mamma: “le equilibriste”, la maternità in Italia nel 2024 - Festa della Mamma: “le equilibriste”, la maternità in Italia nel 2024 - Per la Festa della Mamma, pubblichiamo la 9° edizione del rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia nel 2024”: un bilancio sulle sfide che le donne in Italia devono affrontare quando scelgono ...