L’Inter premia il giocatore del mese di aprile | un protagonista assoluto!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giornata di annunci in casa Inter. C’è anche quella suldeldi, ossia il prescelto nella votazione effettuata negli scorsi giorni: ecco di chi si tratta. IL PRESCELTO –2024 è unche in casa Inter non si dimenticherà mai, essendo quello della conquista dello scudetto della seconda stella. Peraltro nel derby contro il Milan, il sesto consecutivo vinto. Lunedì 22, fra i più contenti, c’era senza dubbio Hakan Calhanoglu: il turco si è preso una grande rivincita nei confronti dei milanisti, per gli insulti di due anni fa. Ed è lui che riceve un premio dal, per quanto fatto di recente in una stagione strepitosa. Calhanoglu MVP delper2022 4 gol in 5 partite e una doppietta da ...

Ad aprile il Bologna è stato in grado di difendere il quarto posto in classifica in attesa della volata finale. Per farlo – con l’assenza di Lewis Ferguson, fermato da un brutto infortunio al legamento del ginocchio – Thiago Motta aveva bisogno di ...

Copernicus: l'aprile del 2024 è il più caldo mai registrato - Copernicus: l'aprile del 2024 è il più caldo mai registrato - Con una temperatura media di 15.03 gradiRoma, 8 mag. (askanews) - aprile 2024 è stato il più caldo a livello globale mai registrato, con una temperatura media di 15.03 gradi, 0.67 al di sopra ...

Quello appena trascorso è stato l’aprile più caldo di sempre: lo dice l’Ue. Che aggiunge: “Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,61°” - Quello appena trascorso è stato l’aprile più caldo di sempre: lo dice l’Ue. Che aggiunge: “Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,61°” - Anche aprile è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Non devono trarre in inganno temporali e precipitazioni in arrivo anche nel Sud Italia, con allerta meteo in diverse regioni e la pr ...

Il Calciatore del mese di A di aprile: Alexis Saelemaekers - Il Calciatore del mese di A di aprile: Alexis Saelemaekers - Ad aprile il Bologna è stato in grado di difendere il quarto posto in classifica in attesa della volata finale. Per farlo – con l’assenza di Lewis Ferguson, fermato da un brutto infortunio al legament ...