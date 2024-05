Quando è la festa della mamma | perché la data cambia ogni anno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La, in Italia, così come in altri 40 Paesi nel mondo, si celebra annualmente durante la seconda domenica di maggio, e per il 2024 l'appuntamento è domenica 12 maggio. Ladiin, proprio come altre festività come la Pasqua e il Carnevale, mentre la giornata dedicata ai papà è sempre fissata il 19 marzo. Le originiLanel mondo Le date negli altri Paesi Le originiproprio la seconda domenica di maggio? In Italia, questaè ...

La festa della mamma nel mondo In Thailandia è in agosto, in Corea in novembre - La festa della mamma nel mondo In Thailandia è in agosto, in Corea in novembre - BOLOGNA – Se le mamme d’Italia quest’anno saranno festeggiate domenica 12 maggio, nel mondo la festa della mamma cade in tanti mesi diversi. In diversi paesi arabi, ad esempio, come l’Egitto o l’Iraq, ...

Domenica 12 maggio "San Concordio in festa": banchi, produttori agricoli e negozi aperti dalle 8 alle 20 - Domenica 12 maggio "San Concordio in festa": banchi, produttori agricoli e negozi aperti dalle 8 alle 20 - Dopo quasi due anni di stop a causa dei lavori, domenica 12 maggio tornano i banchi ambulanti in viale San Concordio e via Guidiccioni per la prima edizione di un nuovo evento mercatale organizzato da ...

San Nicola, la lettera del vescovo Giuseppe Satriano - San Nicola, la lettera del vescovo Giuseppe Satriano - Il pensiero va ai volti incontrati in questi tre anni di permanenza, ai diversi momenti vissuti, alle storie, alle ferite. Nasce così il desiderio di scrivervi per attestarvi affetto, vicinanza, ...