Furiosa - Edgar Wright paragona il film a Ben Hur | Pura epopea vendicativa

(Di mercoledì 8 maggio 2024)non ha potuto limitarsi nell’esprimere il suo entusiasmo per, prequel di Mad Max: Fury Road che ha addiritturato a Ben Hur! “Mentre “Fury Road” era un’di inseguimenti, “” è undi vendetta”, ha scritto il regista di Scott Pilgrim su X, dopo aver svelato che George Miller gli ha mostrato ilin anteprima. Even though I understand what it takes to make a, I still don’t understand how Dr. George Miller does it. I was lucky enough to see ‘’ a month ago, and I’m still reeling at hows like his exist. It’s so intricate, detailed, and immersive. The planning and love… pic.twitter.com/Z97la2R9Ss —...

Furiosa: A Mad Max Saga, Edgar Wright entusiasta: "Ma come c- fa" - furiosa: A Mad Max Saga, Edgar wright entusiasta: "Ma come c- fa" - Edgar wright non è mai parco di apprezzamenti per i risultati degli altri colleghi registi: come molti, ha un rispetto reverenziale per l'inossidabile George Miller... ed è rimasto davvero stupefatto ...

South by Southwest to Expand with SXSW London Edition in June 2025 - South by Southwest to Expand with SXSW London Edition in June 2025 - Register your interest in attending here. More from IndieWire Edgar wright Praises 'furiosa' as a Revenge Epic on Par with 'Ben Hur' What if Paramount Just Stays Paramount The usual edition of SXSW ...

Furiosa, Edgar Wright è entusiasta del film di George Miller - furiosa, Edgar wright è entusiasta del film di George Miller - Successivamente, wright ha azzardato un paragone assai importante, mettendo a confronto furiosa con Ben Hur e prevedendo un sicuro successo di pubblico e critica del film: “Il paragone più vicino è ...