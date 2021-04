Fedriga presidente della Conferenza delle Regioni: “Leale e costruttivo dialogo con il Governo” (Di sabato 17 aprile 2021) “Il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il Governo dall’altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema Paese di uscire dall’emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le sfide future che avremo davanti a noi”. È questo il commento del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine del voto con il quale è stato eletto all’unanimità al vertice della Conferenza delle Regioni. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto per questo mandato dal ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021) “Il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componentiassise da un lato e ildall’altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema Paese di uscire dall’emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le sfide future che avremo davanti a noi”. È questo il commento deldel Friuli Venezia Giulia Massimilianoal termine del voto con il quale è stato eletto all’unanimità al vertice. Il ruolo di vicesarà ricoperto per questo mandato dal ...

"Il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il ...

