Crozza-Salvini contro il ministro Speranza, causa di tutti i mali: “Perché è sempre l’ultimo a morire? C’è un complotto dei proverbi italiani?” (Di sabato 17 aprile 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE – Crozza/ Salvini se la prende con Roberto Speranza, causa di tutti i mali: “ Perché se la scienza mi dice che posso mangiarmi una cacio e pepe al ristorante col dehor, con le distanze, l’amuchina e in sicurezza, il ministro Speranza mi obbliga a mangiare crackers e tonno nel tinello? Non sarà che a forza di accanirsi con le zone rosse e chiudere tutto la Primavera sboccia in altre nazioni e noi a causa del ministro Speranza saremo costretti a importarla pagando i dazi? Sono matto io o le rondini non ci sono più a causa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di” – in ondai venerdì in prima serata su NOVE –se la prende con Robertodi: “se la scienza mi dice che posso mangiarmi una cacio e pepe al ristorante col dehor, con le distanze, l’amuchina e in sicurezza, ilmi obbliga a mangiare crackers e tonno nel tinello? Non sarà che a forza di accanirsi con le zone rosse e chiudere tutto la Primavera sboccia in altre nazioni e noi adelsaremo costretti a importarla pagando i dazi? Sono matto io o le rondini non ci sono più adi ...

Advertising

StraNotizie : Crozza-Salvini contro Speranza causa di tutti i mali - Giornaleditalia : Fratelli di Crozza, Salvini contro Speranza, causa di tutti i mali - Affaritaliani : Fratelli di Crozza, Salvini contro Speranza causa di tutti i mali - RunEly : RT @vulvaeus: #FratelliDiCrozza no Crozza, anche se stai impersonando Salvini, no, la n-word e gli slur omofobi NON. PUOI. USARLI. porcodio - cinziettacy : Crozza/Salvini: 'Sono matto io?' Andrea Zalone: 'Sì' ...e niente vi amo ?????? #FratelliDiCrozza -