"Non incolpiamo l'Italia". Così l'Oms voleva blindare Speranza
Ranieri Guerra e la collega Salvini cercarono di modificare il report dell'Oms prima della pubblicazione: "Troppo sensazionalistico"

Ultime Notizie dalla rete : Non incolpiamo Palermo, contagi e ricoveri: 'La zona rossa non basta più' Ma non incolpiamo chi vive in periferia, i comportamenti scorretti sono dovunque'. La ripresa vaccini Sul fronte dei vaccini: è arrivato un carico di sedicimila dosi di Pfizer. E pare che stia ...

Quando dici "Non sono felice" - La Bottega delle Anime ... "ho paura" e "non sono abbastanza forte", e non come frasi piene di amore e sacrificio. A volte diciamo: "Devo sacrificare la mia felicità per la felicità dei miei figli". A volte incolpiamo noi ...

Palermo, contagi e ricoveri: “La zona rossa non basta più” PALERMO – Com’è la situazione del Covid a Palermo, oggi? Cominciamo da un dato di osservazione che dice sempre tanto perché coglie il momento prima ancora che si cristallizzi nelle statistiche. A mezz ...

Santissima Trinità: morto di Covid, sparita la fede «Non incolpiamo nessuno», specifica subito Valerio Manunta. «Si era in piena seconda ondata e il personale dell'ospedale lavorava in condizioni critiche. Ma è il sistema che non dovrebbe funzionare ...

