Isola 15, Giorgio Manetti amareggiato contro la produzione: “Temono che…” (Di venerdì 16 aprile 2021) A pochi giorni dall’inizio dell’Isola 15, a mostrarsi amareggiato verso la produzione del reality è stato Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, passato alla storia del programma per la sua tormentata storia d’amore con Gemma Galgani, è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha rivelato il suo desiderio di partire per l’Honduras. Al noto magazine, Giorgio, che attualmente è felicemente fidanzato con la sua Caterina, ha ammesso che vorrebbe vivere questa esperienza nella natura selvaggia, ma qualcosa o qualcuno pare gli abbia messo i bastoni tra le ruote: Non mi vogliono all’Isola. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Giorgio ha poi aggiunto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 aprile 2021) A pochi giorni dall’inizio dell’15, a mostrarsiverso ladel reality è stato. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, passato alla storia del programma per la sua tormentata storia d’amore con Gemma Galgani, è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha rivelato il suo desiderio di partire per l’Honduras. Al noto magazine,, che attualmente è felicemente fidanzato con la sua Caterina, ha ammesso che vorrebbe vivere questa esperienza nella natura selvaggia, ma qualcosa o qualcuno pare gli abbia messo i bastoni tra le ruote: Non mi vogliono all’. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione.che io possa vincere a mani basse.ha poi aggiunto ...

