Il ministro Giovannini nomina i 29 commissari per gestire 57 opere pubbliche bloccate Valgono 83 miliardi | ecco la lista

Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha firmato il decreto di nomina dei 29 commissari straordinari individuati dal precedente governo per la gestione di 57 opere pubbliche da velocizzare perché "da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative". Per la maggior parte si tratta di dirigenti dell'Anas, di Rfi o dello stesso ministero. Per quanto riguarda le opere si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per 82,7 miliardi di euro (21,6 al Nord, 24,8 al Centro e 36,3 al Sud) finanziate

Ultime Notizie dalla rete : ministro Giovannini Infrastrutture, nominati 29 Commissari per 57 opere pubbliche Giovannini: commissari segnale di accelerazione approfondimento Governo Draghi, chi è il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini 'E' un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in ...

Infrastrutture: nominati 29 commissari per lo sblocco di 57 opere pubbliche. Giovannini (ministro), "attese da tempo, in gran parte già finanziate" ... prosegue il ministro, sottolineando che poiché "una parte significativa delle opere è localizzata ... "In due mesi - rivendica Giovannini - abbiamo completato un processo che era fermo da tempo, ma ora ...

Infrastrutture, nominati 29 commissari per sblocco 57 opere pubbliche ROMA (ITALPRESS) - Ventinove commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessit ...

Giovannini, Terzo Valico migliorerà la qualità della vita "Qualcuno ha criticato il cambio di nome del mio ministero, ecco: questo è l'esempio di un'opera di infrastruttura sostenibile. Oggi qui celebriamo varie eccellenze italiane, forse non percepite fino ...

