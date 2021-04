Giornata della terra, il 22 aprile maratona digitale ‘Food for Earth’ (Di venerdì 16 aprile 2021) La più grande lezione mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del Pianeta: il 22 aprile, in occasione della Giornata della terra delle Nazioni Unite, Future Food Institute e Fao e-learning Academy organizzano ‘Food for Earth’, la maratona digitale globale di 24 ore sulla Sostenibilità. Dopo il successo della prima edizione, che ha riunito più di 100 voci di esperti, con 24 sessioni di lavoro, e registrato più di 100mila partecipanti in tutto il mondo, torna la staffetta virtuale per il Pianeta che, come un’ideale torcia olimpica, viaggerà da Est a Ovest e coinvolgerà imprenditori, startup, scienziati, giornalisti, giovani leader, policymakers, consulenti, agricoltori da ogni angolo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) La più grande lezione mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del Pianeta: il 22, in occasionedelle Nazioni Unite, Future Food Institute e Fao e-learning Academy organizzanofor, laglobale di 24 ore sulla Sostenibilità. Dopo il successoprima edizione, che ha riunito più di 100 voci di esperti, con 24 sessioni di lavoro, e registrato più di 100mila partecipanti in tutto il mondo, torna la staffetta virtuale per il Pianeta che, come un’ideale torcia olimpica, viaggerà da Est a Ovest e coinvolgerà imprenditori, startup, scienziati, giornalisti, giovani leader, policymakers, consulenti, agricoltori da ogni angolo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della Figc: 'Il big match di giornata è quello della Juve Women' Commenta per primo Dal sito ufficiale della Figc, la presentazione del prossimo impegno della Juventus Women: 'Con le gare in programma domani si aprirà l'ultima e decisiva fase della stagione delle 12 protagoniste delle Serie A TIMVISION. Da qui al 23 maggio si disputeranno le ultime 5 giornate di campionato, mentre il 24 e 25 aprile - al termine delle semifinali di ritorno -...

Toromania: a Nicola manca solo l'impresa con un big. Battere la Roma potrebbe voler dire salvezza ...e della partita sulla carta complicata di Belotti e compagni, sperano entrambe di recuperare qualche punto proprio al Torino. Nello sport la testa conta spesso più delle gambe, dopo questa giornata ...

Nuovi cambi di colore dal 19 Campania arancione Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile. Pass ...

Mercedes cresciuta, ma la Red Bull non si è vista La prima giornata di prove libere indica che Bottas e Hamilton possono fare affidamento su una freccia nera molto più consistente di quella vista in Bahrain, ma a Imola è mancata la Red Bull di Versta ...

