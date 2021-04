Vaccino Covid e sindrome trombosi rare: facciamo chiarezza (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccinazione contro il Coronavirus e rare trombosi, dopo i casi con AstraZeneca un gruppo di scienziate fa il punto della situazione. “Una sindrome nuova, mediata da auto-anticorpi, molto diversa dalle classiche trombosi venose profonde che hanno altre cause”: la descrivono così 12 esperte, le ‘Scienziate per la società’, che in un intervento pubblicato oggi sul Corriere della Sera fanno il punto su cosa si sa delle rare trombosi, associate a una diminuzione delle piastrine, che sono state segnalate soprattutto in “donne di età compresa tra i 20 e i 55 anni” dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Mentre anche il Vaccino di Johnson & Johnson è sotto esame per alcuni casi sempre di trombosi rare, le scienziate si concentrano sugli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccinazione contro il Coronavirus e, dopo i casi con AstraZeneca un gruppo di scienziate fa il punto della situazione. “Unanuova, mediata da auto-anticorpi, molto diversa dalle classichevenose profonde che hanno altre cause”: la descrivono così 12 esperte, le ‘Scienziate per la società’, che in un intervento pubblicato oggi sul Corriere della Sera fanno il punto su cosa si sa delle, associate a una diminuzione delle piastrine, che sono state segnalate soprattutto in “donne di età compresa tra i 20 e i 55 anni” dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Mentre anche ildi Johnson & Johnson è sotto esame per alcuni casi sempre di, le scienziate si concentrano sugli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - Fashiondonne1 : @a_meluzzi @6166467278004cc A me fa paura il vaccino anti-Covid 19, non la morte. - emanugi07 : @MariaRi08686646 @Pinzie @ppdalmon La signora rischia l’ade... il vaccino per coloro che hanno già fatto il covid p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Malta pronta a riaprire grazie ai vaccini, e pagherà i turisti che andranno in vacanza sull'isola" ...e la necessità di fare test all'ingresso per chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Grazie a ... con una capacità che sarà di circa il 70per cento dei livelli pre Covid - 19.

Parlamento. Speranza: il vaccino di AstraZeneca è sicuro e salva milioni di vite Inoltre tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 sono pervenute 46.237 segnalazioni di sospette reazioni avverse su un totale di 9.068.349 dosi di vaccino anti - Covid somministrate (510 ogni 100.

Curevac, è in arrivo un vaccino a Rna tutto europeo. Parla Guido Forni "Curevac è basato su tecnologie ancora più avanzate rispetto ai farmaci di Pfizer-BionTech e Moderna. Il processo di approvazione da parte dell'Ema è in corso" ...

Covid, arrivate oggi in Campania 148mila dosi di vaccino Pfizer Oggi sono arrivate all’aeroporto di Napoli le 148.000 dosi di vaccino Pfizer contro il Covid-19 attese oggi in Campania. L’Unità di Crisi le ha ricevute e ha iniziato subito la distribuzione in tutte ...

...e la necessità di fare test all'ingresso per chi ha ricevuto entrambe le dosi del. Grazie a ... con una capacità che sarà di circa il 70per cento dei livelli pre- 19.Inoltre tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 sono pervenute 46.237 segnalazioni di sospette reazioni avverse su un totale di 9.068.349 dosi dianti -somministrate (510 ogni 100."Curevac è basato su tecnologie ancora più avanzate rispetto ai farmaci di Pfizer-BionTech e Moderna. Il processo di approvazione da parte dell'Ema è in corso" ...Oggi sono arrivate all’aeroporto di Napoli le 148.000 dosi di vaccino Pfizer contro il Covid-19 attese oggi in Campania. L’Unità di Crisi le ha ricevute e ha iniziato subito la distribuzione in tutte ...