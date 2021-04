Riaperture: le indicazioni della Conferenza delle regioni al Governo (Di giovedì 15 aprile 2021) La Conferenza delle regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) Laha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Riaperture: le indicazioni della Conferenza delle regioni al Governo - Marilenapas : RT @RaiNews: Nella bozza delle regioni indicazioni per ristoranti, palestre, teatri e cinema #riaperture - GFucci58 : RT @RaiNews: Nella bozza delle regioni indicazioni per ristoranti, palestre, teatri e cinema #riaperture - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: Nella bozza delle regioni indicazioni per ristoranti, palestre, teatri e cinema #riaperture - RaiNews : Nella bozza delle regioni indicazioni per ristoranti, palestre, teatri e cinema #riaperture -