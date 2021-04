Juric: “Adesso dobbiamo migliorare, non ho ancora parlato del mio futuro col Verona” (Di giovedì 15 aprile 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, ha presentato la sfida con la Sampdoria in conferenza stampa. Abbiamo limitato molto la Lazio, sono stato soddisfatto. La Sampdoria è in forma, sarà una partita durissima perché li ho visti molto bene. Le nostre ultime due stagioni sono state fuori dal normale per gli investimenti, il monte ingaggi non è cambiato. Se è possibile fare altro non va chiesto a me. Siamo salvi da tempo, non si è parlato di futuro. Non so che succederà e che idee ci sono. Questa stagione è stata molto impegnativa e i miglioramenti portano degli scontri. Quando si è sereni non si migliora. Per me bisogna andare avanti, ma l’argomento non è stato ancora affrontato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Ivan, allenatore del, ha presentato la sfida con la Sampdoria in conferenza stampa. Abbiamo limitato molto la Lazio, sono stato soddisfatto. La Sampdoria è in forma, sarà una partita durissima perché li ho visti molto bene. Le nostre ultime due stagioni sono state fuori dal normale per gli investimenti, il monte ingaggi non è cambiato. Se è possibile fare altro non va chiesto a me. Siamo salvi da tempo, non si èdi. Non so che succederà e che idee ci sono. Questa stagione è stata molto impegnativa e i miglioramenti portano degli scontri. Quando si è sereni non si migliora. Per me bisogna andare avanti, ma l’argomento non è statoaffrontato. L'articolo ilNapolista.

