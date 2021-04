Finisce la guerra in Afghanistan |  cosa può succedere ai militari italiani

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente Usa ha sancito la fine dell'intervento armato della Nato in. Ora l'Italia deve pensare a una nuova forma di cooperazione e a lasciare il Paese in sicurezza

– WASHINGTON, 14 APR – E' ora di porre fine a questa. lunga guerra: lo afferma Joe Biden annunciando il ritiro delle. truppe Usa dall'Afghanistan. Fonte Ansa.it.