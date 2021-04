Covid: Brasile, sedativi finiti anche a San Paolo (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la mancanza di sedativi nelle rianimazioni di alcuni ospedali di Rio de Janeiro, anche il 60% delle terapie intensive dello stato di San Paolo è senza anestetici e senza kit per l'intubazione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la mancanza dinelle rianimazioni di alcuni ospedali di Rio de Janeiro,il 60% delle terapie intensive dello stato di Sanè senza anestetici e senza kit per l'intubazione di ...

