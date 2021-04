City, Foden punta il Psg: 'Mbappé, sei pronto?' (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Una sfida tra stelle nella semifinale di Champions League che vedrà il City sfidare il Psg. A suonare la carica per gli inglesi è il ventenne Phil Foden , a segno sia all'andata che al ritorno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Una sfida tra stelle nella semifinale di Champions League che vedrà ilsfidare il Psg. A suonare la carica per gli inglesi è il ventenne Phil, a segno sia all'andata che al ritorno ...

Ultime Notizie dalla rete : City Foden City, Foden punta il Psg: 'Mbappé, sei pronto?' ROMA - Una sfida tra stelle nella semifinale di Champions League che vedrà il City sfidare il Psg. A suonare la carica per gli inglesi è il ventenne Phil Foden , a segno sia all'andata che al ritorno nelle due sfide dei quarti vinte 2 - 1 contro il Borussia Dortmund : "Mbappé, ...

Champions League: Real Madrid e Manchester City ai quarti Pareggio del City al 10 della ripresa con Mahrez su rigore, al 30 il 2 - 1 per la formazione di Guardiola grazie alla rete di Foden. In semifinale il City affronterà il Paris Saint Germain. Liverpool ...

Le aperture inglesi - "Agonia ed estasi": Liverpool eliminato, prima semifinale col City per Pep Le aperture inglesi di oggi, giovedì 15 aprile 2021. Mirror "Real sad, Real glad" Il Liverpool spreca e fallisce l'impresa.

Manchester City e Real Madrid in semifinale di Champions DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il City trionfa in rimonta e il Dortmund saluta la Champions. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso in semifinale replicando il 2-1 dell’ ...

