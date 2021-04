Brasile senza ossigeno e sedativi, oltre 360mila morti. "Catastrofe umanitaria" (Di giovedì 15 aprile 2021) Dall’inizio della pandemia in Brasile sono morte più di 360mila persone, con quasi 3.500 morti registrati nelle ultime 24 ore. Una strage che non sta risparmiando nemmeno i più piccoli: tra febbraio 2020 e la metà di marzo del 2021 si contano almeno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute, riportate in un servizio della Bbc. Si tratta dei casi conclamati, ma secondo le stime di medici e Ong potrebbero essere più del doppio. È in questo contesto drammatico – con notizie di pazienti intubati che vengono legati al letto perché mancano i sedativi – che si inserisce la denuncia di Medici senza Frontiere, secondo cui il fallimento del governo brasiliano nel rispondere al virus sta causando una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Dall’inizio della pandemia insono morte più dipersone, con quasi 3.500registrati nelle ultime 24 ore. Una strage che non sta risparmiando nemmeno i più piccoli: tra febbraio 2020 e la metà di marzo del 2021 si contano almeno 852sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute, riportate in un servizio della Bbc. Si tratta dei casi conclamati, ma secondo le stime di medici e Ong potrebbero essere più del doppio. È in questo contesto drammatico – con notizie di pazienti intubati che vengono legati al letto perché mancano i– che si inserisce la denuncia di MediciFrontiere, secondo cui il fallimento del governo brasiliano nel rispondere al virus sta causando una ...

