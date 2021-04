Afghanistan, missione compiuta? Il bilancio del gen. Arpino (Di giovedì 15 aprile 2021) Ho letto e riletto più volte il comunicato stampa rilasciato dalla Nato a conclusione della laboriosa giornata di ieri, 14 aprile 2021. Laboriosa perché in una prima fase il segretario generale Jens Stoltenberg ha dato il benvenuto, in “presenza”, al segretario di Stato Usa Antony J. Blinken e al capo del Pentagono Lloyd J. Austin III, incontrati per la seconda volta Bruxelles in questo scorcio di aprile. Subito dopo, nella seconda fase, ha incontrato in “virtuale” i ministri degli Esteri dell’Alleanza, per la ministeriale che storicamente si svolge in questo periodo dell’anno dopo quella con i ministri della Difesa. Ho letto più volte, dicevo, perché il testo del comunicato, in tutto cinque brevi paragrafi, mi sembrava piuttosto banale per essere l’annuncio di un evento, il rientro dall’Afghanistan della Resolute Support (e quindi di tutte le forze straniere della ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Ho letto e riletto più volte il comunicato stampa rilasciato dalla Nato a conclusione della laboriosa giornata di ieri, 14 aprile 2021. Laboriosa perché in una prima fase il segretario generale Jens Stoltenberg ha dato il benvenuto, in “presenza”, al segretario di Stato Usa Antony J. Blinken e al capo del Pentagono Lloyd J. Austin III, incontrati per la seconda volta Bruxelles in questo scorcio di aprile. Subito dopo, nella seconda fase, ha incontrato in “virtuale” i ministri degli Esteri dell’Alleanza, per la ministeriale che storicamente si svolge in questo periodo dell’anno dopo quella con i ministri della Difesa. Ho letto più volte, dicevo, perché il testo del comunicato, in tutto cinque brevi paragrafi, mi sembrava piuttosto banale per essere l’annuncio di un evento, il rientro dall’della Resolute Support (e quindi di tutte le forze straniere della ...

