Striscia La Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker "fanno i cinesi" e finiscono sotto accusa. Lei si scusa: "Non volevo offendere nessuno" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una nuova polemica porta al centro della scena mediatica "Striscia la Notizia". Nella puntata in onda lunedì scorso il servizio di Pinuccio viene anticipato da un siparietto dei conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, l'inviato si occupa della sede Rai di Pechino e da qui la parola Rai diventa "Lai", una presa in giro della pronuncia cinese con la "l" al posto della "r" e con lo sguardo tirato per simulare gli occhi a mandorla. Una caricatura che ha fatto discutere e ha suscitato molte reazioni sui social. Dopo essere stata segnalata dal creator Louis Pisano, scrittore e critico di moda americano, è stata rilanciata da "Diet Prada", account Instagram tra più influenti nell'ambito della moda a livello internazionale che può contare su ben 2.7 milioni di follower.

