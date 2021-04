“La ragazza glielo faceva dietro le quinte”. Asia Argento choc, rivelazione ‘hot’ in diretta sul famosissimo attore. Di chi si tratta (Di martedì 13 aprile 2021) C’è un nuovo social che pian piano si sta facendo largo ed è totalmente diverso da quelli esistenti; parliamo di Clubhouse, al quale si accede solo su invito e in cui si interagisce solo attraverso la voce, insomma, un social di chiacchiere. La chiacchierata notturna Alcuni protagonisti che di chiacchiere ne hanno fatte parecchie negli ultimi giorni sono Morgan e Asia Argento, che si sono ritrovati per un’ora nel social a rivangare i vecchi tempi e a raccontare vari aneddoti divertenti, e nonostante Morgan abbia avvisato: “Occhio che poi i giornali scrivono tutto” e Asia abbia fatto spallucce, ecco che la loro chiacchierata è stata riportata da Mowmag che ha ascoltato e preso appunti. Si inizia con la nostalgia di un rapporto interrotto bruscamente 15 anni fa, sulle cui motivazioni Morgan prova a dare una risposta a modo ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) C’è un nuovo social che pian piano si sta facendo largo ed è totalmente diverso da quelli esistenti; parliamo di Clubhouse, al quale si accede solo su invito e in cui si interagisce solo attraverso la voce, insomma, un social di chiacchiere. La chiacchierata notturna Alcuni protagonisti che di chiacchiere ne hanno fatte parecchie negli ultimi giorni sono Morgan e, che si sono ritrovati per un’ora nel social a rivangare i vecchi tempi e a raccontare vari aneddoti divertenti, e nonostante Morgan abbia avvisato: “Occhio che poi i giornali scrivono tutto” eabbia fatto spallucce, ecco che la loro chiacchierata è stata riportata da Mowmag che ha ascoltato e preso appunti. Si inizia con la nostalgia di un rapporto interrotto bruscamente 15 anni fa, sulle cui motivazioni Morgan prova a dare una risposta a modo ...

f_passerini94 : @paologerbaudo eh sono solo che ci vuole fare? niente amici ne lavoro ne una ragazza.... non si offenda però. lei… - afteglw : @anxious__girl e mo chi glielo dice che ho cambiato pronomi e sto con una ragazza - latte_gallina : Cioè questo letteralmente si scoperebbe qualsiasi cosa che so muove, ma che schifo glielo date dell'insetticida a q… - ilenia71148501 : Raga registrate quando dice ha vinto la paura perché il prossimo che invalida i sentimenti di dayane glielo spalmo… - ElenaGrwww : RT @cerucrazia: Anche Pistorius non ha sparato addosso alla sua ragazza, le aveva chiesto di farle vedere un proiettile e glielo ha lanciat… -