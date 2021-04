Italia-Usa, Di Maio: “Fedeltà atlantica asse portante della nostra politica estera” (Di martedì 13 aprile 2021) “L’Italia e gli Stati Uniti hanno una storia condivisa e un patrimonio comune”. Lo ha sottolineato Luigi Di Maio, intervenendo all’evento virtuale organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Washington, dall’Atlantic Council e dall’Ispi per celebrare i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. “Gli stessi valori di democrazia, libertà, diritti umani universali, libertà di religione e di credo, stato di diritto, commercio libero ed equo – ha aggiunto il ministro degli Esteri nel suo intervento – costituiscono il fondamento delle nostre società e i principi guida della nostra azione internazionale”. “La nostra Fedeltà atlantica e il nostro impegno per l’integrazione europea” sono radicati nel patrimonio del valori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “L’e gli Stati Uniti hanno una storia condivisa e un patrimonio comune”. Lo ha sottolineato Luigi Di, intervenendo all’evento virtuale organizzato dall’Ambasciata d’a Washington, dall’Atlantic Council e dall’Ispi per celebrare i 160 anni delle relazioni diplomatiche trae Stati Uniti. “Gli stessi valori di democrazia, libertà, diritti umani universali, libertà di religione e di credo, stato di diritto, commercio libero ed equo – ha aggiunto il ministro degli Esteri nel suo intervento – costituiscono il fondamento delle nostre società e i principi guidaazione internazionale”. “Lae il nostro impegno per l’integrazione europea” sono radicati nel patrimonio del valori ...

Advertising

ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - Quirinale : 160 anni delle relazioni diplomatiche Italia ???? e USA ???? , #Mattarella: «Comune adesione ai valori di libertà, pace… - Ettore_Rosato : 160 anni, un lungo cammino che hanno percorso fianco a fianco #Italia e #Usa. Sergio #Mattarella sottolinea i valor… - Catia68400139 : RT @laltrodiego: •'Arriva il vaccino #JohnsonandJohnson in Italia' •'Il vaccino #JohnsonandJohnson è stato sospeso in USA' Fine. https://… - HakulinenMaria : RT @Quirinale: 160 anni delle relazioni diplomatiche Italia ???? e USA ???? , #Mattarella: «Comune adesione ai valori di libertà, pace, democra… -