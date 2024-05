De Luca - Boccia e Gubitosa lanciano Gengaro | Avellino deve rinascere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Adil centrosinistra si presenta unito e compatto nel sostegno ad Antonio, una coalizione progressista che ci porterà alla vittoria contro questa destra, unita solo dalla sete di potere, capace solo di approvare provvedimenti che danneggiano i cittadini del mezzogiorno, a partire dall’autonomia differenziata, un colpo mortale per una città come, simbolo delle aree interne”. Così Francesco, presidente dei senatori Pd, oggi adper la presentazione del candidato sindaco di centrosinistra,. “E’ innamorato die saprà voltare pagina, facendo uscire la città dal torpore e dall’umiliazione in cui è stata relegata in questa stagione appena archiviata che il Pd ha fortemente avversato e ...