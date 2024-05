Ben Gvir - ' a Hamas una sola rispost - occupare Rafah'

Ben Gvir, 'a Hamas una sola risposta, occupare Rafah' - Ben gvir, 'a Hamas una sola risposta, occupare Rafah' - "Gli esercizi e i giochi di Hamas" hanno "una sola risposta: occupare Rafah". Lo ha detto il ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader della destra radicale Itamar Ben gvir sulla risposta ...

Milena Santirocco scomparsa a Lanciano: ricerche anche in mare. Il figlio: “Mia madre non si è allontanata di sua spontanea volontà” - Milena Santirocco scomparsa a Lanciano: ricerche anche in mare. Il figlio: “Mia madre non si è allontanata di sua spontanea volontà” - Vanno avanti le ricerche di Milena Santirocco, 54enne insegnante di ballo e fitness di Lanciano, scomparsa domenica scorsa a Leccete di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, dopo una passeggiata.

TRATTATIVA ISRAELE/ “Hamas dirà no perché sa che Netanyahu attaccherà a Rafah” - TRATTATIVA ISRAELE/ “Hamas dirà no perché sa che Netanyahu attaccherà a Rafah” - Netanyahu per mantenere il potere annuncia che l'attacco a Rafah si farà. Ma così la riposta di Hamas sulla tregua sarebbe negativa ...