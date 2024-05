Beba mostra il suo lato rap crudo e sfrontato con il brano 1 2 3

(Di lunedì 6 maggio 2024)torna al suorap piùpubblicando il nuovoe dissing 1 2 3torna al suorap piùpubblicando venerdì 10 maggio 2024 il nuovo1 2 3, fuori per Epic/Sony Music Italy. Il pezzo è un dissing in tutto per tutto ed è l’espressione pura dell’animo rap di. Dopo la fine di una relazione che è sempre stata di natura pubblica, l’artista si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lo fa nel modo che conosce meglio, con barre e rime taglienti e fortemente ironiche. “Avevo un po’ di cose da dire e qualche peso da scrollarmi di dosso. Un po’ di verità da raccontare – afferma la rapper torinese – I social sono un’illusione e c’è chi ci si nasconde ...

Brucellosi in Italia: dove è più diffusa, quanto è pericolosa e come evitarla - Brucellosi in Italia: dove è più diffusa, quanto è pericolosa e come evitarla - La Dire ha interpellato la presidente della World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders (WAidid) Susanna Esposito ...

'La mia vita da casaro, per salvare la pastorizia serve un equo compenso' - 'La mia vita da casaro, per salvare la pastorizia serve un equo compenso' - Nunzio Marcelli, l'ideatore del progetto 'Adotta una pecora' che oggi conta circa 800 famiglie. 'Da noi i conti tornano perchè esportiamo i nostri formaggi negli Usa' (ANSA) ...

'La mia vita da casaro, per salvare pastorizia serve un equo compenso' - 'La mia vita da casaro, per salvare pastorizia serve un equo compenso' - Nunzio Marcelli, l'ideatore del progetto 'Adotta una pecora' che oggi conta circa 800 famiglie. 'Da noi i conti tornano perchè esportiamo i nostri formaggi negli Usa' (ANSA) ...