Asso di… Koopmeiners! L’Atalanta rischia la figuraccia - poi ribalta la Salernitana | CLASSIFICA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un primo tempo inguardabile, poi i cambio e la rimonta.lanel primo posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A e si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima Champions League. Avvio di partita sorprendente della compagine di Colantuono, protagonista di ottime giocate dal punto di vista tecnico. La gara si sblocca al 18? con una bella conclusione di Loum Tchaouna.è in difficoltà e si va all’intervallo sull’1-0. Gasperini si gioca la carte De Ketelaere e Ruggeri e la partita cambia. Al 57? è Scamacca a trovare il pareggio, al 63? proprio il centrocampista olandese trova un un gol fantastico ad incrociare per il definitivo 1-2. Il calendario delraggiunge la Roma al quinto posto (60 punti) per un ...

I sardi rimontano lo svantaggio iniziale e ottengono la terza vittoria nelle ultime cinque, aggiungendo un mattoncino pesantissimo nella lotta per la salvezza; i bergamaschi non sfruttano il pari del Bologna quarto e ora vedono il quarto posto ...

Roma - Juve, Allegri furibondo a fine gara. Ma dà un consiglio a De Rossi per il Bayer Leverkusen - ...l'allenatore della Roma: " Non possiamo permetterci di attendere Atalanta - Fiorentina . Così si falsa il campionato ma non è colpa di nessuno. Così bisogna fare dei calcoli diversi. Come si ribalta ...

Milan - Genoa 3 - 3 tra fischi a Leao, autogol beffa (Thiaw) e la Curva Sud esce da San Siro - ...l'aritmetica certezza di giocare la Supercoppa Il Milan ribalta ... 0 - 1, 1 - 2) ma poi si fa raggiungere sul 3 - 3 e spreca l'... Juventus e Atalanta). Per il pass alle finali in programma in Arabia ...