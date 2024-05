Hamas accetta la tregua proposto da Egitto e Qatar Israele | Azione a Gaza prosegue  

"Una proposta unilaterale senza coinvolgimento israeliano. Questa non è la bozza che abbiamo discusso con gli egiziani". Lo ha detto un alto funzionario israeliano al sito Ynet aggiungendo che "questo è un esercizio di Hamas volto a presentare ...

"Hamas non ha accettato l'accordo. E' il loro solito trucco". Lo ha detto il ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele.