Atalanta - inarrestabile rincorsa-Champions | vittoria in rimonta sulla Salernitana

(Di lunedì 6 maggio 2024) Terzadi fila per l'che si impone 2-1 insul campo della già retrocessae aggancia la Roma al 5° posto in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima frazione per un gol di Tchaouna al 18', ribaltano la partita nella ripresa con i gol di Scamacca al 57' e Koopmeiners al 63'. La Dea sale così a quota 60, con una partita in meno rispetto ai giallorossi che sfideranno domenica prossima al Gewiss Stadium, in un match probabilmente decisivo per andare inLeague. I granata, che nel 2024 devono ancora vincere una partita, restano fermi a quota 15 in ultima posizione. Partono forte gli orobici e tirano per la prima volta in porta dopo 5 minuti, con un interno destro di Lookman dal limite dell'area che termina di poco alto. Passano due minuti e ancora i ...