Tragedia sul lavoro | cinque operai morti intossicati in un’azienda vinicola a Palermo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gravissimo incidente sulall’interno dell’aziendaCorvo sul lungomare di Casteldaccia in provincia di. Seisono rimastimentre stavano eseguendo dei lavori nella struttura. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che si sono messi alper estrarli. Il bilancio è però drammatico, conaccertati e una sesta persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente a catena: treerano scesi nella vasca interrata per i lavori, sono rimastima hanno avuto la forza di chiedere aiuto prima di morire. Sono accorsi altri quattro colleghi e due li loro sono ...

Strage sul lavoro a Casteldaccia , in provincia di Palermo, dove cinque operai sono rimasti uccisi in un Incidente sul luogo di lavoro , e un sesto operai o è attualmente ricoverato in condizioni gravi. Ad avvertire i soccorsi un settimo, riuscito a ...

Operai morti “uno dopo l’altro calandosi in un tombino” (NOMI) - operai morti “uno dopo l’altro calandosi in un tombino” (NOMI) - È quanto emerge dalle prime ricostruzioni della terribile tragedia sul lavoro che è costata la vita a cinque persone ...

Cinque operai uccisi da esalazioni in un impianto per le acque reflue - Cinque operai uccisi da esalazioni in un impianto per le acque reflue - Cinque operai sono morti e un sesto è stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni. E’ accaduto a Casteldaccia (Palermo). Le vittime stavano lavorando ...

Casteledaccia, Mattarella: strage inaccettabile, fare piena luce - Casteledaccia, Mattarella: strage inaccettabile, fare piena luce - New York, 6 mag. (askanews) - 'Auspico che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell'incidente. Ma l'ennesima inaccettabile strage sul lavoro - ...