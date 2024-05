Scamacca e Koopmeiners ribaltano la Salernitana | L’Atalanta aggancia la Roma al 5° posto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ed è aggancio.muove un passo deciso verso la Champions League vincendo sul campo della1-2 endo, per l’appunto, laa quota 60, al 5°, mettendo la testa avanti provvisoriamente in virtù della differenza reti, con una partita in meno. Il modo migliore per arrivare allo scontro diretto di domenica prossima al Gewiss Stadium, nella quale potrebbe bastare anche il pareggio per poter tenere la posizione. Aspettando il recupero con la Fiorentina. Il turnover radicale e drastico non appartiene a Gasperini nemmeno questa volta:non rifiata e gioca per avere continuità, in mezzo Pasalic ed Ederson, Djimsiti si concede un raro giorno di riposo (da diffidato) e De Roon si adatta sulla linea difensiva con Scalvini e Hien. Il messaggio è chiaro: ...