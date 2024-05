Registrare audio su Microsoft Teams e Google Meet

Sea of Thieves richiede rà un account Microsoft per effettuare l’accesso anche nella versione PS5, un qualcosa di poco sorprendente visto che si tratta di un gioco contraddistinto dalla forte componente online e con tanto di presenza del cross ...

Autenticazione via passkey: Microsoft e Google fanno da apripista - Autenticazione via passkey: microsoft e Google fanno da apripista - microsoft lancia passkey per gli account personali, invece Google annuncia l'adozione dell'autenticazione via passkey da parte di oltre 400 milioni di account. Ecco i punti di forza della misura passw ...

Redfall, ancora nessuna novità per il Pass Eroi - Redfall, ancora nessuna novità per il Pass Eroi - A un anno dall'uscita di Redfall, lo sparatutto di Arkane Austin, i possessori dell'edizione "Bite Back" stanno attendendo ancora il Pass Eroi.

Microsoft, accordo record per l’acquisto di energia verde: con l’Intelligenza artificiale esplode il consumo di elettricità - microsoft, accordo record per l’acquisto di energia verde: con l’Intelligenza artificiale esplode il consumo di elettricità - Lo ha raccontato Bloomberg qualche giorno fa: microsoft ha firmato il più grande accordo mai siglato per l’acquisto di energia pulita con il ramo verde della Brookfield Asset Management. Il motivo è s ...