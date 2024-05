Hamas accetta la tregua ma forse non è vero

Le notizie di lunedì 6 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas , in diretta. Missili dopo lo stop alle trattative a Il Cairo. La mossa della Casa BiancaLe notizie di lunedì 6 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas , in diretta. Missili dopo lo stop ...

"Hamas non ha accettato l'accordo. E' il loro solito trucco". Lo ha detto il ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele.