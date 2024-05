Nove - Amadeus e l’indiscrezione bomba | sarà il conduttore di X Factor

(Di lunedì 6 maggio 2024) Importanti novità sul futuro lavorativo didopo il tanto discusso addio alla Rai. Stando all’ultima indiscrezione che circola sul web, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremoildella prossima edizione di XItalia che si appresta a lasciare Sky per traslocare su, dove è da poco approdato proprio il presentatore alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità. Secondo quanto scrive BubinoBlog la versione italiana di X– talent show noto in tutto il mondo –sarebbe stata acquistata dal gruppo Warner Bros.Discovery. “Xsi prepara a traslocare sunella stagione 2025/2026. Quella che andrà in onda nella prossima stagionecosì l’ultima edizione firmata Sky“, fa sapere il ...

Dopo X Factor 2021 era sparito dalla circolazione. No, non stiamo parlando del vincitore di quell’edizione, ma di Ludovico Tersigni , che aveva condotto il talent di Sky Uno succedendo allo storico padrone di casa Alessandro Cattelan. Tersigni , noto ...

Nuova stagione televisiva, indiscrezioni su conduttori e programmi: da Sanremo a X Factor, passando per Rai e Mediaset - Nuova stagione televisiva, indiscrezioni su conduttori e programmi: da Sanremo a X factor, passando per Rai e Mediaset - - Occhioche.it Il fermento per la nuova stagione televisiva è palpabile sia in casa Rai che Mediaset, con i palinsesti autunnali ancora in fase di definizione. Secondo alcuni rumors riportati da “Dago ...

Amadeus al timone di X Factor: Il talent passa sul Nove! La clamorosa indiscrezione - Amadeus al timone di X factor: Il talent passa sul Nove! La clamorosa indiscrezione - Una clamorosa indiscrezione sta facendo impazzire il web: a quanto pare l'amato conduttore potrebbe prendere il timone del talent show!

Amadeus conduce X Factor su NOVE Le indiscrezioni - Amadeus conduce X factor su NOVE Le indiscrezioni - X factor invece dovrebbe lasciare Tv8 e quindi Sky ed andare ... esclusiva a Tag24 Morgan ha definito “imbarazzante” il coinvolgimento del noto conduttore nelle trasmissioni musicali. Ha suggerito che ...