Endless Love - anticipazioni 8 maggio | Emir scopre chi è Leyla Nihan protegge Kemal

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 6 maggio 2024): le emozioni non mancheranno di certo nemmeno in questa puntata della soap turca. Grandi novità in arrivo! A complicare la situazione, ci si metteranno anche Salih ed Asu, interessati a due dei fratelli Soydere.: Onder dà un compito a Zehir. Salih si sfoga conOnder, uno screenshot da @(Foto da Facebook)Onder chiede a Zehir di scovare colui che ha compiuto l’aggressione, in modo da capire chi l’ha commissionata. Come andrà la ricerca? Salih screenshot @(Foto da Febook)La puntata continuerà con Salih “cuore infranto” per via di Zeynep, il quale, in preda ai fumi ...