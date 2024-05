Napoli - Lindstrom titolare dal primo minuto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il, tra circa un’ora sarà protagonista dell’ultimo match della giornata numero 35 di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e. Gli azzurri cercano una vittoria che tenga acceso il lume della speranza europea. L’Udinese, soprattutto dopo la vittoria del Sassuolo contro i campioni d’Italia dell’Inter, devono muovere la classifica. Oltretutto anche le altre piccole hanno fatto passi in avanti. L’ex Cannavaro vorrà tirare un brutto scherzo agli uomini di Calzona che vedono molti assenti tra le proprie fila: Juan Jesus out, idem Zielinski a centrocampo e Kvaratskhelia in attacco. Ed allora spazio ad Ostigard in difesa, in attacco, a sorpresa,vince il ballottaggio con Ngonge. A centrocampo confermato Cajuste. Lo svedese non ha demeritato contro la Roma. Udinese-, le formazioni ...