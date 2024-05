X Factor - Amadeus potrebbe condurre la prossima stagione su Nove

La rinascita professionale di Amadeus dopo l’addio alla Rai, riparte dal canale Nove dove, pare, ci siano tutti i buoni propositi per una ripartenza in grande stile. I progetti per l’ex conduttore del Festival di Sanremo non si fermano, ed ora pare ...

Amadeus condurrà X Factor sul Nove? É questa l'indiscrezione bomba che circola in queste ora in rete. Da Sky e Freemantle, contattati da Leggo, per ora un sonoro: «No...

Nuova stagione televisiva, indiscrezioni su conduttori e programmi: da Sanremo a X Factor, passando per Rai e Mediaset - Nuova stagione televisiva, indiscrezioni su conduttori e programmi: da Sanremo a X factor, passando per Rai e Mediaset - - Occhioche.it Il fermento per la nuova stagione televisiva è palpabile sia in casa Rai che Mediaset, con i palinsesti autunnali ancora in fase di definizione. Secondo alcuni rumors riportati da “Dago ...

Amadeus al timone di X Factor: Il talent passa sul Nove! La clamorosa indiscrezione - amadeus al timone di X factor: Il talent passa sul Nove! La clamorosa indiscrezione - Una clamorosa indiscrezione sta facendo impazzire il web: a quanto pare l'amato conduttore potrebbe prendere il timone del talent show!

Amadeus conduce X Factor su NOVE Le indiscrezioni - amadeus conduce X factor su NOVE Le indiscrezioni - amadeus conduce X factor su NOVE Andiamo con ordine: a breve il contratto di amadeus scadrà e per questo motivo ha deciso di non rinnovarlo per trasferirsi su NOVE, canale in cui da settembre sarà ...