Salernitana - le pagelle di CM | si salva solo Tchaouna

Juventus, Sabatini: 'Allegri ha ancora un anno di contratto e non rinuncerà ai soldi' - Juventus, Sabatini: 'Allegri ha ancora un anno di contratto e non rinuncerà ai soldi' - Paolino ha invece detto su Allegri: 'È ormai chiaro che sia un allenatore a tempo. La sua avventura alla Juventus è davvero arrivata al capolinea' ...

Serie A, un ex biancoceleste fa 500 presenze: la premiazione - Serie A, un ex biancoceleste fa 500 presenze: la premiazione - Riconoscimento importante per Antonio Candreva. Nel pre partita di salernitana-Atalanta, match al quale non prenderà parte causa infortunio, il centrocampista classe 1987 è ...

Il Cagliari e il problema di gestire il vantaggio, in campo come in classifica - Il Cagliari e il problema di gestire il vantaggio, in campo come in classifica - Per 14 volte in questo campionato il Cagliari è passato in vantaggio durante una partita. In 7 occasioni ha portato la vittoria, ma in altrettante ha rimediato 4 pareggi e 3 sconfitte. Numeri che coll ...