Michelle Hunziker è single | Un fidanzato? Non so dove metterlo

Michelle Hunziker è single: «Un fidanzato Non saprei dove metterlo» - michelle hunziker è single: «Un fidanzato Non saprei dove metterlo» - «Sono concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri, Leone, Lilly, Odino. Poi c’è il lavoro» ha detto la conduttrice ...

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo, l'intervista in 100 secondi - michelle hunziker e Anna Tatangelo, l'intervista in 100 secondi - La conduttrice e la cantante si sono raccontate a Verissimo: riviviamo i momenti salienti dell'intervista.

Michelle Hunziker: "Non so dove metterlo un fidanzato" - michelle hunziker: "Non so dove metterlo un fidanzato" - michelle hunziker ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Tatangelo, per il lancio di "Io Canto Family", parlano d'amore nel salotto di Silvia Toffanin ...