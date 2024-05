Xi Jinping e il gioco delle parti con von der Leyen e Macron Aperture su Ucraina e tregua olimpica - dialogo tra sordi sul commercio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una visita strategica agli amici del Vecchio continente per provare a cambiare la narrazione sulla Cina in un momento di tensioni e ultimatum sul piano internazionale. Il viaggio di Xiin Europa è cominciato dalla Francia, Paese competitor ma accomodante – secondo l’ottica cinese – dove il presidente della Repubblica popolare si intratterrà fino a martedì 7 maggio per poi proseguire alla voltapiù dialoganti Serbia e Ungheria. L’ultima volta che Xi è stato accolto in Europa era il 2019. Allora la comunità internazionale considerava ancora la Cina come partner economico di rilievo nonostante i primi dazi di Donald Trump, ma soprattutto non aveva ancora visto il dispiegarsi di una pandemia e di due guerre. Il palcoscenico globale sul quale Xi si affaccia oggi guarda invece alla Cina con fare scettico se non ostile, per via della vicinanza ...