Milan - ufficiale | il West Ham saluta Moyes Lopetegui ad un passo

(Di lunedì 6 maggio 2024), è: ilHam si separerà daal termine della stagione.è destinato a diventare il nuovo allenatore Julensi tira fuori dalla corsa per la panchina del. Il tecnico spagnolo è destinato ad allenare ilHam a partire dalla prossima stagione. Il club inglese, come annunciato pochi minuti fa tramite un comunicatopubblicato sui propri canali social, ha appenato David. Il manager scozzese lascerà gli Hammers al termine della stagione 2023/2024 alla scadenza naturale del suo contratto. La separazione tra le parti è avvenuta in modo consensuale. Via libera dunque all’eraalHam. L’ex ...

Le ultime sul futuro di Julen Lopetegui , allenatore spagnolo nel mirino del Milan . Tutti i dettagli in merito SFUMA definitivamente la pista Julen Lopetegui per il Milan . Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’allenatore spagnolo avrebbe ...

Impallomeni: “Inter non ha regalato nulla: ko ci può stare. Milan, disagio da fine ciclo” - Impallomeni: “Inter non ha regalato nulla: ko ci può stare. milan, disagio da fine ciclo” - A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del ko dell’Inter contro il Sassuolo e non solo ...

Milan, per il dopo Pioli: c’è una priorità - milan, per il dopo Pioli: c’è una priorità - La dirigenza del milan continua a lavorare per trovare il nuovo allenatore ... Dopo aver abbandonato la pista Julien lopetegui a causa del malcontento dei tifosi, sono diversi i nomi sondati negli ...