Serie B - svelate le date dei PLAYOFF e PLAYOUT | ecco quando si giocherà

La Lega di Serie B ha comunicato gli orari delle gare di playoff e playout: playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A Turno preliminare (gara unica) Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30 Sabato 18 maggio 2024 (5ª - ovvero il ...

Playoff e playout, le date: via il 17 maggio, il 2 giugno si decide l'ultima promozione in A - playoff e playout, le date: via il 17 maggio, il 2 giugno si decide l'ultima promozione in A - turno preliminare (gara unica), venerdì 17 maggio ore 20.30: sesta contro settima turno preliminare (gara unica), sabato 18 maggio ore 20.30: quinta contro ottava andata semifinali, lunedì 20 maggio ...

LBA verso i play-off: Olimpia Milano, parte da Trento la corsa scudetto - LBA verso i play-off: Olimpia Milano, parte da Trento la corsa scudetto - Per l’Olimpia si tratta della 42° partecipazione ai playoff nella propria storia, più di qualunque altro club. Nei 41 precedenti, vanta 11 scudetti e 21 apparizioni nella serie finale, incluse le ...

Bakery pronta per Gara2 di playoff. Salvemini: «Fondamentale crescere come individualità e come squadra» - Bakery pronta per Gara2 di playoff. Salvemini: «Fondamentale crescere come individualità e come squadra» - La Bakery Piacenza deve subito archiviare gara1 dei playoff di serie B Nazionale giocata al PalaTriccoli di Jesi, perché martedì è chiamata già al secondo atto della serie. Biancorossi sottotono nel ...