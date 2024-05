Ospiti del Met Gala 2024 | tutte le celeb che aspettiamo di vedere sul red carpet

(Di lunedì 6 maggio 2024) Uno spettacolo di moda: il Metpone le basi Per gli appassionati di moda di tutto il mondo, l’arrivo di maggio segna uno degli eventi più attesi dell’anno: il Met. Rinomato come il parco giochi per fashionisti erità, ildi quest’anno promette di essere a dir poco spettacolare. Il risveglio della moda: svelato il tema Con il tema “Bellezze addormentate: il risveglio della moda”, il Metdarà il via a una mostra che presenterà 250 capi squisiti, tra cui rari tesori della collezione permanente del Costume Institute. Dal 10 maggio al 2 settembre, gli appassionati di moda avranno l’opportunità di ammirare questi pezzi senza tempo. Il giardino nel tempo: decodificare il codice di abbigliamento Mentre glisalgono gli iconici gradini del ...

