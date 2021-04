Riaperture ad aprile e la prospettiva «green pass», parla il ministro Garavaglia (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Riaperture e la possibile revisione delle restrizioni anti-Covid sono temi che riguardano da vicino il ministero presieduto da Massimo Garavaglia. Il ministro del Turismo in un'ampia intervista rilasciata a La Stampa (Edizione 12 aprile 2021) ha lanciato indicazioni significative rispetto a quella che potrebbe essere la direzione che presto sarà intrapresa. Misure anti-Covid, metà aprile data chiave? Si avvicina la metà di aprile ed anche il momento in cui l'analisi dei dati potrebbe portare a qualche allentamento delle restrizioni, con il riferimento alla possibilità di attività che sono attualmente chiuse per ragioni legate alla necessità di contrastare la diffusione del contagio. Riaperture ad aprile? Possibile Le ipotesi che, ad oggi, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Lee la possibile revisione delle restrizioni anti-Covid sono temi che riguardano da vicino il ministero presieduto da Massimo. Ildel Turismo in un'ampia intervista rilasciata a La Stampa (Edizione 122021) ha lanciato indicazioni significative rispetto a quella che potrebbe essere la direzione che presto sarà intrapresa. Misure anti-Covid, metàdata chiave? Si avvicina la metà died anche il momento in cui l'analisi dei dati potrebbe portare a qualche allentamento delle restrizioni, con il riferimento alla possibilità di attività che sono attualmente chiuse per ragioni legate alla necessità di contrastare la diffusione del contagio.ad? Possibile Le ipotesi che, ad oggi, ...

Advertising

NicolaPorro : Continua il disastro #vaccini, #Arcuri indagato per le #mascherine cinesi, i giornali insabbiano il processo flop a… - rtl1025 : ?? Il #governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune #riaperture prima della fine di aprile,… - LegaSalvini : FEDRIGA: 'IPOTESI RIAPERTURE ENTRO FINE APRILE NOTIZIA POSITIVA, AL LAVORO PER FARLO IN SICUREZZA' - Turismopassione : E' arrivato il momento di non fare previsioni per le riaperture perchè non si è certi di nulla infatti si diceva ch… - Alessan67153720 : RT @BerniniAM: Da ora a fine mese il governo dovrà essere in grado di superare lo stress-test più impegnativo dal suo giuramento, che va da… -