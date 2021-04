Vaccini: Francia, al via domani la campagna per gli over 55 (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani in Francia la campagna vaccinale contro il Covid sarà aperta a tutte le persone con più di 55 anni, sia con AstraZeneca sia grazie all'arrivo delle prime 200 mila dosi del vaccino di Johnson ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Dainlavaccinale contro il Covid sarà aperta a tutte le persone con più di 55 anni, sia con AstraZeneca sia grazie all'arrivo delle prime 200 mila dosi del vaccino di Johnson ...

Advertising

silvia_sb_ : Com’è che in Germania viaggiano sulle 656mila somministrazioni al giorno, nella scettica Francia (sapete che non am… - NicolaPorro : ?? #Draghi e #Figliuolo smentiscono #Speranza sui #vaccini, Germania, Francia e Spagna ci surclassano sulle iniezion… - fattoquotidiano : Vaccini, l’accelerazione di Germania, Francia e Spagna rispetto all’Italia. Dalle classi di età al fattore AstraZen… - LucaBallabio1 : RT @cmimm: Mentre la Germania creava il suo maxi-impianto vaccinale, la Francia tramite Sanofi acquisiva il brevetto del vaccino Pfizer e i… - metileneblu : RT @silvia_sb_: Com’è che in Germania viaggiano sulle 656mila somministrazioni al giorno, nella scettica Francia (sapete che non amano i va… -