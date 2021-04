I fan della trasmissione si sono divisi (Di domenica 11 aprile 2021) Durante la quarta puntata del serale di Amici, Emanuele Filiberto si è lasciato andare ad una battuta su Deddy e Rosa che ha diviso il web. Amici, la battuta di Emanuele Filiberto su Deddy e Rosa scatena la polemica sul web su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Durante la quarta puntata del serale di Amici, Emanuele Filiberto si è lasciato andare ad una battuta su Deddy e Rosa che ha diviso il web. Amici, la battuta di Emanuele Filiberto su Deddy e Rosa scatena la polemica sul web su Notizie.it.

Advertising

Its_Marynette : ?UMBRELLA? A chi pensa A chi pensano il resto della i fan di Raffaele: popo… - hawkshade_ : @JulesOstile io non riuscivo a credere a quelli che mi dicevano 'il biglietto del cinema dove lo trovi a 6 euro, da… - cobiegom : Essere fan dei tbz e degli astro significa avere in testa NE NUNI SUMI MAEUMI NEOREUL WONHAE e WE COME AS ONE ogni… - SusiTolin : @petunianelsole Mi auguro abbia lo stesso battage mediatico e la stessa ondata di sdegno che hanno accompagnato Sal… - 1tscr1 : RT @Co52733211: Da ieri sera sono con il cuore vicina a tutti i fan della coppia deddy/rosa, per un attimo mi sono messa nei vostri panni t… -