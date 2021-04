Francia | EdiliziAcrobatica si rafforza | operativi entro l’anno anche a Parigi e Lione

(Di domenica 11 aprile 2021), società specializzata in lavori di edilizia, in doppia fune di sicurezza, con manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche continua la sua strategia di espansione indopo l’apertura della propria attività commerciale in quattro città francesi: Nizza, Marsiglia, Tolosa e Montpellier. L’obiettivo è esseree raggiungere 200 filiali intre anni. Fondata nel 1994 dal ceo Riccardo Iovino, con direzione generale a Genova,può contare su una copertura ramificata del territorio con circa 80 agenzie e più di 800 dipendenti. L’azienda è nota per il suo innovativo modo di gestire i lavori edili e per ...

Fondata nel 1994 dal CEO Riccardo Iovino , con direzione generale a Genova e 100 aree operative tra Italia e Francia ( di cui 13 in Toscana e una in Umbria ), EdiliziAcrobatica è la prima azienda ...